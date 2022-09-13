Сентябрь, 12 в 21:30

В оккупированном российскими захватчиками Херсоне движение сопротивления подорвало коллаборантку Татьяну Томилину.

Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что в квартире предательницы сработало взрывное устройство. Женщина была госпитализирована с тяжелыми ранениями, а ее охранник погиб.

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Официальные источники и оккупационные власти города пока не подтвердили и не опровергли информацию.

Напомним, что коллаборантка занимала псевдодолжность “ректора” Херсонского государственного университета.

12 сентября российские СМИ сообщали о якобы смерти херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Однако потом он опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что определенное время не выходил в эфир, поскольку “был на попечении очень серьезных врачей, чтобы поправить свое здоровье”.

Фото: Татьяна Томилина