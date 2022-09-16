Вересень, 16 в 11:25

Сьогодні, 16 вересня, в центрі окупованого Херсона пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся стовп диму.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Попередньо, вибух пролунав у будівлі Апеляційного суду міста. Наразі більше інформації про інцидент немає.

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Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що вибух стався у приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Кирила Стремоусова та гауляйтера Сергія Єлісєєва.

Нагадаємо, що 14 вересня у Херсоні вранці пролунали вибухи.

12 вересня російські ЗМІ повідомляли про начебто смерть херсонського колаборанта Володимира Сальдо. Однак згодом той опублікував відеозвернення, у якому розповів, що перебував на лікуванні.

Також 12 вересня стало відомо, що у Херсоні рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну.

Фото: скрин