У Херсоні лунають вибухи: окупанти повідомляють про прильоти біля адміністрації
Сьогодні, 16 вересня, в центрі окупованого Херсона пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся стовп диму.
Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Попередньо, вибух пролунав у будівлі Апеляційного суду міста. Наразі більше інформації про інцидент немає.
Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що вибух стався у приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Кирила Стремоусова та гауляйтера Сергія Єлісєєва.
Нагадаємо, що 14 вересня у Херсоні вранці пролунали вибухи.
12 вересня російські ЗМІ повідомляли про начебто смерть херсонського колаборанта Володимира Сальдо. Однак згодом той опублікував відеозвернення, у якому розповів, що перебував на лікуванні.
Також 12 вересня стало відомо, що у Херсоні рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну.
Фото: скрин