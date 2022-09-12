Сентябрь, 12 в 15:10

В сети появилась информация о смерти Владимира Сальдо — херсонского гауляйтера. Сначала ее обнародовали российские СМИ.

Однако позже публикации начали удалять. В то же время о смерти Сальдо 24 каналу сообщили источники в разведке.

Его якобы отравили оккупанты. Между тем СМИ со ссылкой на источники сообщают, что информацию о смерти Сальдо удаляют, потому что другие коллаборанты будут бояться.

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К слову, в начале августа российские СМИ сообщали, что главный коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо впал в кому.

Тогда была информация, что состояние херсонского гауляйтера оценивается как “средней тяжести”. Его хотели перевезти спецбортом из временно оккупированного Крыма в одну из больниц в столице соседней России – Москве.

Напомним, Владимир Сальдо ранее был депутатом Херсонского городского совета. Но после начала полномасштабного вторжения России и временной оккупации Херсона начал сотрудничать с российскими войсками.

Позже коллаборанта Сальдо россияне назначили так называемым главой Херсонской областной администрации.