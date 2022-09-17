Сентябрь, 17 в 0:02

В Киеве 10-летний мальчик, по всей вероятности, стал жертвой так называемых групп смерти, которые еще называют Синий кит. Ребенок пытался совершить самоубийство.

Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика Ольга Ткаченко.

Она рассказала, что неизвестные через социальную сеть давали Никите задания, которые он должен был выполнять.

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Завершилось все тем, что ребенка подтолкнули покончить с собой — прыгнуть с шестого этажа. Мальчик выполнил задание. Ему удалось выжить, но сейчас он находится в реанимации.

По словам женщины, у нее были близкие отношения с сыном. Она следила за общением ребенка в социальных сетях, однако после трагического случая киберполиция нашла у Никиты еще одну, скрытую учетную запись. Женщина об этом ничего не знала.

— До сих пор не могу поверить в то, что произошло. Как мать я себя обвиняю и ненавижу! Ну кто бы мог подумать, если этого Синего кита уже давно не было? Ребенок очень домашний и всегда рос в любви. Он никогда не был одинок или несчастен, ничего подозрительного не было в его поведении, — отметила Ольга.

Мать мальчика добавила, что в секретных переписках сына киберполиция нашла угрозы ее сыну, если тот не выполнит задание.

Сейчас врачи оценивают состояние Никиты как тяжелое, но стабильное. У ребенка диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы тел позвонков и грудины, ушиб легких. Также у него обнаружили Covid-19.

В Киеве с шестого этажа выпал 10-летний мальчик. Мать обвиняет игру Синий кит / 2 фотографии

Ольга утверждает, что ее сына ждет долгое ортопедическое и медикаментозное лечение.

Факты ICTV уже обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Фото: Ольга Ткаченко, Depositphotos