Вересень, 17 в 0:02

У Києві 10-річний хлопчик, ймовірно, став жертвою так званих груп смерті, які ще називають Синій кит. Дитина намагалася скоїти самогубство.

Про це повідомила мати постраждалого хлопчика Ольга Ткаченко.

Вона розповіла, що невідомі через соціальну мережу давали Микиті завдання, які він повинен був виконувати.

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Завершилося усе тим, що дитині підштовхнули накласти на себе руки – стрибнути з шостого поверху. Хлопчик виконав завдання. Йому вдалося вижити, але зараз він перебуває у реанімації.

За словами жінки, у неї були близькі стосунки із сином. Вона стежила за спілкуванням дитини у соціальних мережах, однак після трагічного випадку кіберполіція знайшла у Микити ще один, прихований обліковий запис. Жінка про це нічого не знала.

– Досі не можу повірити у те, що сталося. Як мати я себе звинувачую і ненавиджу! Ну хто б міг подумати, якщо цього Синього кита вже давно не було?! Дитина дуже домашня і завжди зростала в любові. Він ніколи не був самотнім або нещасним, нічого підозрілого не було у його поведінці, – зазначила Ольга.

Мати хлопчика додала, що у секретних переписках сина кіберполіція знайшла погрози її сину, якщо той не виконає завдання.

Нині лікарі оцінюють стан Микити як тяжкий, але стабільний. У дитини діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, переломи тіл хребців та грудини, забій легень. Також у нього виявили Covid-19.

У Києві з шостого поверху випав 10-річний хлопчик. Мати звинувачує гру Синій кит / 2 фотографии

Ольга стверджує, що на її сина чекає довге ортопедичне та медикаментозне лікування.

Факти ICTV вже звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Фото: Ольга Ткаченко, Depositphotos