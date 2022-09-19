Сентябрь, 19 в 15:03

19 сентября около 09.00 на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Mercedes-Benz, в результате которого пострадали 23 пассажира.

Среди них – трое несовершеннолетних, которые госпитализированы с разными травмами.

По предварительным данным, водитель Mercedes не соблюдал безопасную дистанцию ​​и въехал в автобус сзади.

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28-летний водитель легковушки задержан. Открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.