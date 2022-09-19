Вересень, 19 в 15:03

19 вересня близько 09:00 на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та автомобіля Mercedes-Benz, внаслідок якої постраждали 23 пасажири.

Серед них – троє неповнолітніх, яких госпіталізовано з різними травмами.

За попередніми даними, водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у автобус ззаду.

Зараз дивляться

Через сильний удар водій маршрутки не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.

28-річного водія легковика затримали. Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.