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Факты / Происшествия

Россия нанесла удар по Первомайску на Харьковщине: погибла 15-летняя девушка

Валентина Летяк, редактор ленты
Первомайськ

Российские войска 26 сентября нанесли ракетный удар по Первомайску Харьковской области, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

Обновлено в 15:10. Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов сообщил, что в Первомайске от ракетного удара погибла девушка 15 лет.

Кроме этого, повреждена критическая инфраструктура города, полностью разрушены два частных дома.

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14:33. В результате ракетного удара по Первомайску пострадала гражданская инфраструктура общины.

Мэр просит людей не сообщать в сети о месте попадания, а также не выкладывать фото и видео.

– Ожидаем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен, – подчеркнул он.

Вскоре Бакшеев уточнил, что из-за аварийной ситуации пришлось временно отключить водоснабжение некоторых улиц старой части города.

Его возобновят в течение 27-28 сентября.

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Фото: Первомайська міська рада Харківської області

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