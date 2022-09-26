Сентябрь, 26 в 15:10

Российские войска 26 сентября нанесли ракетный удар по Первомайску Харьковской области, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

Обновлено в 15:10. Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов сообщил, что в Первомайске от ракетного удара погибла девушка 15 лет.

Кроме этого, повреждена критическая инфраструктура города, полностью разрушены два частных дома.

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14:33. В результате ракетного удара по Первомайску пострадала гражданская инфраструктура общины.

Мэр просит людей не сообщать в сети о месте попадания, а также не выкладывать фото и видео.

– Ожидаем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен, – подчеркнул он.

Вскоре Бакшеев уточнил, что из-за аварийной ситуации пришлось временно отключить водоснабжение некоторых улиц старой части города.

Его возобновят в течение 27-28 сентября.

Фото: Первомайська міська рада Харківської області