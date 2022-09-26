Вересень, 26 в 15:10

Російські війська 26 вересня завдали ракетного удару по Первомайську Харківської області, повідомив мер міста Микола Бакшеєв.

Оновлено о 15:10. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Первомайську від ракетного удару загинула дівчина 15 років.

Окрім цього, пошкоджено критичну інфраструктуру міста, повністю зруйновано два приватні будинки.

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14:33. Внаслідок ракетного удару по Первомайську постраждала цивільна інфраструктура громади.

Мер просить людей не повідомляти в мережі про місце влучання, а також не викладати фото і відео.

– Очікуємо більш точної інформації щодо наслідків. Зберігайте спокій. За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін, – наголосив він.

Згодом Бакшеєв уточнив, що через аварійну ситуацію довелося тимчасово відключити водопостачання деяких вулиць старої частини міста.

Його відновлять протягом 27-28 вересня.

Фото: Первомайська міська рада Харківської області