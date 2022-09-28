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Факты / Происшествия

В Ирландии 8-летнюю украинку и ее мать обнаружили с ножевыми ранениями

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
поліція Ірландії
Фото: Depositphotos

В Ирландии в приюте для беженцев обнаружили без сознания 8-летнюю украинскую девочку с многочисленными ножевыми ранениями и ее 40-летнюю мать без сознания.

Инцидент произошел в графстве Клер в деревне Клеркасл вблизи города Эннис.

Ирландское издание Independent.ie сообщает, что на данный момент девочка борется за жизнь. Мать и ребенка срочно доставили в университетскую больницу Лимерика, где их поместили в реанимацию.

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Издание отмечает, что девочку могут перевезти в Дублин для специализированного лечения. По информации Irish Sun, у 8-летнего ребенка “множественные ножевые ранения”.

Полиция начала расследование, чтобы установить обстоятельства предполагаемого нападения. Отмечается, что из-за малого возраста жертвы были направлены специальные следователи.

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Других находившихся в центре беженцев переселили во временное жилье в центре Энниса. Полиция огородила место преступления.

Местная полиция просит общественность поделиться любой информацией об этом инциденте и помочь как можно быстрее расследовать дело.

Источники: Independent, Daily Mail
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