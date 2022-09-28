В Ірландії 8-річну українку та її матір знайшли з ножовими пораненнями

Вересень, 28 в 15:09

В Ірландії у притулку для біженців знайшли без свідомості 8-річну українську дівчинку з численними ножовими пораненнями та її 40-річну матір без свідомості.

Інцидент трапився у графстві Клер в селі Клеркасл поблизу міста Енніс.

Ірландське видання Independent.ie повідомляє, що наразі дівчинка бореться за життя. Матір та дитину терміново доставили в університетську лікарню Лімерика, де їх помістили в реанімацію.

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Видання зазначає, що дівчинку можуть перевезти до Дубліна для спеціалізованого лікування. За інформацією Irish Sun, у 8-річної дитини “множинні ножові поранення”.

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити обставини ймовірного нападу. Зазначається, що через малий вік жертви були направлені спеціальні слідчі.

Інших біженців, які перебували в центрі, переселили в тимчасове житло в центрі Енніса. Наразі поліція огородила місце злочину.

Місцева поліція просить громадськість поділитися будь-якою інформацією про цей інцидент та допомогти якнайшвидше розслідувати справу.