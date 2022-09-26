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Факты / Происшествия

Ударили молотком в голову: в Гданьске задержали трех человек за избиение украинца

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
поліція Польщі
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 25 сентября, в Гданьске 46-летнего гражданина Украины ударили молотком в голову. Местная полиция по этому делу задержала троих человек.

Об этом сообщила пресс-офицер Главного управления муниципальной полиции Гданьска Магдалена Циска.

В преступлении подозревается другой гражданин Украины и двое граждан Беларуси.

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Как сообщила Магдалена Тиска, инцидент произошел на территории хостела.

Во время совместного застолья, на котором находилось около 20 человек, возник конфликт между гражданами Украины. В результате чего один из мужчин ударил молотком соотечественника в область головы.

Пострадавший был доставлен в больницу для обследования, а полиция задержала для допроса подозреваемого 34-летнего гражданина Украины и двух граждан Беларуси в возрасте 45 и 47 лет.

После выяснения обстоятельств инцидента граждан Беларуси уволили из-под стражи, а подозреваемого украинца оставили под стражей сроком на семь дней.

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Источник: Информационный портал Польши

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