Ударили молотком в голову: в Гданьске задержали трех человек за избиение украинца
В воскресенье, 25 сентября, в Гданьске 46-летнего гражданина Украины ударили молотком в голову. Местная полиция по этому делу задержала троих человек.
Об этом сообщила пресс-офицер Главного управления муниципальной полиции Гданьска Магдалена Циска.
В преступлении подозревается другой гражданин Украины и двое граждан Беларуси.
Как сообщила Магдалена Тиска, инцидент произошел на территории хостела.
Во время совместного застолья, на котором находилось около 20 человек, возник конфликт между гражданами Украины. В результате чего один из мужчин ударил молотком соотечественника в область головы.
Пострадавший был доставлен в больницу для обследования, а полиция задержала для допроса подозреваемого 34-летнего гражданина Украины и двух граждан Беларуси в возрасте 45 и 47 лет.
После выяснения обстоятельств инцидента граждан Беларуси уволили из-под стражи, а подозреваемого украинца оставили под стражей сроком на семь дней.
Источник: Информационный портал Польши