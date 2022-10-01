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Факты / Происшествия

Ураган Иэн стал одним из самых разрушительных в истории США — уже не менее 27 погибших

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ураган Ієн у Флориді, США
Фото: Getty Images

В Соединенных Штатах из-за урагана Иэн погибли по меньшей мере 27 человек. Власти предупреждают, что количество жертв стихии еще возрастет.

Телеканал Sky сообщает, что несколько жертв утонули, в том числе 68-летнюю женщину волна отнесла в океан.

Среди других жертв 22-летняя девушка, погибшая от полученных травм после того, как ее внедорожник перекинулся на размытом участке дороги. А также 71-летний мужчина, умерший от травм головы, упав с крыши во время установки жалюзи.

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После нанесенного бедствия в штате Флорида ураган Иэн достиг Южной Каролины.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал, что спасательные бригады обошли более 3 тыс. домов в наиболее пострадавших районах, ища выживших и пытаясь спасти тысячи людей, оказавшихся в затопленных зданиях.

По последним данным, более 1,7 млн. жителей Флориды все еще остаются без света. Также пострадали еще 400 тыс. домов и предприятий в Каролине.

Ураган Иэн является одним из сильнейших штормов, когда-либо обрушивавшихся на США. Президент Джо Байден предупредил, что он, вероятно, будет одним из самых худших в истории Америки.

– Мы только начинаем видеть масштаб этого разрушения. Цифры, которыми мы располагаем, окончательно неясны, но сообщения, которые поступают, свидетельствуют о том, что могут быть значительные человеческие жертвы, – добавил он.

70-летняя пенсионерка Рита Чемберс из одного из самых пострадавших городов штата Флорида Форт-Майерса сказала, что Иэн был непохож на любой шторм, который она когда-либо видела, но добавила:

— Я бы лучше выгребала песок из своего дома во Флориде, чем разгребала снег в Нью-Йорке. Если вы живете в раю, вам придется мириться с ураганом.

Когда Иэн достиг Флориды в среду, ему была присвоена четвертая категория. Скорость порывов ветра достигала 250 км/ч. По данным Национального центра ураганов США на вечер четверга, Иен ослаб до первой категории, максимальная сила ветра достигает 120 км/ч.

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Однако метеорологи предупреждают, что Иэн двигается на штаты Южная и Северная Каролина и Джорджию. Ожидаются сильный ветер, ливни и опасные для жизни затопления.

Источник: Sky News
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