Октябрь, 01 в 14:31

На Харьковщине в Купянском районе нашли обстрелянную колонну с автомобилями, в которых находились гражданские.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, по предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек.

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— Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, которые пытались убежать от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания, – отметил Синегубов.

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк сообщил, что гражданскую колонну из семи автомобилей расстреляли в конце сентября в так называемой серой зоне между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском на Харьковщине.

По его словам, среди погибших есть 10 детей. На мирных людей напала диверсионно-разведывательная группа оккупантов. Они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик ГАЗель.

На Харьковщине оккупанты обстреляли колонну авто: погибли 20 человек / 7 фотографий

Военное преступление расследуют по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись, сейчас они дают показания следователям.

Напомним, 16 сентября стало известно, что ВСУ освободили Купянск от российских оккупантов. Однако город все равно страдает от вражеских ударов.

Так, 26 сентября российские войска обстреляли Купянск, в результате чего горела церковная школа, хозяйственная постройка и магазин.

Из-за вражеских обстрелов госпитализировали пять человек. Все они жители Купянского района.