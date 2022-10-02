На Харківщині знайшли авто з п’ятьма загиблими під час спроби самостійної евакуації

Жовтень, 02 в 18:49

У Харківській області біля села Василенкове знайшли машину із загиблими людьми. Слідчі, які виїхали на місце, виявили п’ять тіл та ідентифікували їх.

Заступник начальника ГУ Нацполіції в області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що загиблі люди намагалися самостійно евакуюватися з Куп’янська у травні.

Він розповів, що до поліції 2 жовтня надійшла заява, що в полі в Василенкові знайдені загиблі люди.

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— Відомо, що ці п’ятеро людей – мешканці Куп’янська, які намагалися самостійно евакуюватися до Харкова на автомобілі 6 травня, але дорогою наткнулися на рашистську міну. ​​ Серед них – 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила, – написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих та додав, що слідчі роблять все необхідне для встановлення винних.

Джерело: Сергій Болвінов