В Харьковской области оккупанты расстреляли семью в погребе: погибших похоронили соседи

Октябрь, 08 в 17:43

В освобожденном поселке городского типа Купянск-Узловой фиксируют очередные военные преступления российской армии в Харьковской области. В частности, оккупанты расстреляли семью в погребе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на территории частного дома обнаружили тела четырех человек. Среди них 73-летняя владелица дома и соседская семья — 71-летняя женщина, ее внук и невестка.

В прокуратуре отметили, что на всех труппах есть признаки насильственной смерти — пулевые ранения в области грудной клетки и головы. А во время осмотра погреба следователи обнаружили гильзы от автомата Калашникова.

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Погибших похоронили родственники и соседи на территории домовладений. Тело жителей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Фото: Харьковская областная прокуратура