В Харьковской области оккупанты расстреляли семью в погребе: погибших похоронили соседи
В освобожденном поселке городского типа Купянск-Узловой фиксируют очередные военные преступления российской армии в Харьковской области. В частности, оккупанты расстреляли семью в погребе.
По данным Харьковской областной прокуратуры, на территории частного дома обнаружили тела четырех человек. Среди них 73-летняя владелица дома и соседская семья — 71-летняя женщина, ее внук и невестка.
В прокуратуре отметили, что на всех труппах есть признаки насильственной смерти — пулевые ранения в области грудной клетки и головы. А во время осмотра погреба следователи обнаружили гильзы от автомата Калашникова.
Погибших похоронили родственники и соседи на территории домовладений. Тело жителей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.