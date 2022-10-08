На Харківщині окупанти розстріляли родину в погребі: загиблих поховали сусіди
У звільненому селищі міського типу Куп’янськ-Вузловий фіксують чергові воєнні злочини російської армії у Харківській області. Зокрема, окупанти розстріляли родину у погребі.
За даними Харківської обласної прокуратури, на території приватного будинку знайшли тіла чотирьох людей. Серед них 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 71-річна жінка, її онук та невістка.
У прокуратурі зазначили, що на всіх трупах є ознаки насильницької смерті – кульові поранення в області грудної клітини та голови. А під час огляду погреба слідчі виявили гільзи від автомату Калашникова.
Загиблих поховали родичі та сусіди на території їхніх домоволодінь. Наразі тіла жителів направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України), за що передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.