На Харківщині окупанти розстріляли родину в погребі: загиблих поховали сусіди

Жовтень, 08 в 17:43

У звільненому селищі міського типу Куп’янськ-Вузловий фіксують чергові воєнні злочини російської армії у Харківській області. Зокрема, окупанти розстріляли родину у погребі.

За даними Харківської обласної прокуратури, на території приватного будинку знайшли тіла чотирьох людей. Серед них 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 71-річна жінка, її онук та невістка.

У прокуратурі зазначили, що на всіх трупах є ознаки насильницької смерті – кульові поранення в області грудної клітини та голови. А під час огляду погреба слідчі виявили гільзи від автомату Калашникова.

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Загиблих поховали родичі та сусіди на території їхніх домоволодінь. Наразі тіла жителів направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України), за що передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

Фото: Харківська обласна прокуратура