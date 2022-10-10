Октябрь, 10 в 12:43

Утром 10 октября в результате ракетного удара РФ зафиксированы взрывы в трех районах Киевской области. К сожалению, есть пострадавшие, люди сейчас под завалами, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

– На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей, – уточнил он.

Кулеба сказал, что в области работает ПВО, количество сбитых ракет еще уточняется.

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Он также предупредил о возможных перебоях со связью, электричеством и водоснабжением.

РФ утром 10 октября нанесла ракетный удар по центру Киева, одна из ракет упала у центрального корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко.

Предварительно известно по меньшей мере о пятерых погибших, есть также раненые.

Сегодня взрывы раздавались также в Днепре, Житомире, Обухове, Хмельницкой и Киевской областях, Тернополе и Львове.