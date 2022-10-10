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Прильоти в трьох районах Київщини: під завалами є люди

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Прильоти в трьох районах Київщини: під завалами є люди
Фото: Getty Images

Вранці 10 жовтня внаслідок ракетного удару РФ зафіксовано вибухи у трьох районах Київської області. На жаль є постраждалі, люди зараз під завалами, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

– На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей, – уточнив він.

Кулеба сказав, що в області працює ППО, кількість збитих ракет ще  уточнюється.

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Він також попередив про можливі перебої зі зв’язком, електрикою та водопостачанням.

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