Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

РФ нанесла ракетный удар по общине в Сумской области, есть раненые

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ нанесла ракетный удар по общине в Сумской области, есть раненые

Российская армия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре в Сумской области.

Об этом сообщил Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА.

По его словам, ракеты прилетели в Роменский район области после 05:00 утра.

Сейчас смотрят

Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть раненые.

Глава области пообещал больше деталей впоследствии.

За новостями о войне в Украине можно следить в нашем онлайн.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка