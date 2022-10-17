Октябрь, 17 в 7:29

Российская армия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре в Сумской области.

Об этом сообщил Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА.

По его словам, ракеты прилетели в Роменский район области после 05:00 утра.

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Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть раненые.

Глава области пообещал больше деталей впоследствии.

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