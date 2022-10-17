Октябрь, 17 в 14:41

Сообщается о взрывах 17 октября во временно оккупированном Джанкое в Крыму.

Очевидцы говорят, что слышали по меньшей мере два мощных взрыва.

Местные Telegram-каналы сообщают, что причиной взрывов якобы стала работа саперов в селе Азовское Джанкойского района.

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