В оккупированном Джанкое в Крыму сообщают о взрывах
Требует проверки
Сообщается о взрывах 17 октября во временно оккупированном Джанкое в Крыму.
Очевидцы говорят, что слышали по меньшей мере два мощных взрыва.
Местные Telegram-каналы сообщают, что причиной взрывов якобы стала работа саперов в селе Азовское Джанкойского района.
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