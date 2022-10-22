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Факты / Происшествия

Летят ракеты из Каспия и иранские дроны: в Украине воздушная тревога

Юля Захарченко, редактор ленты
Летят ракеты из Каспия и иранские дроны: в Украине воздушная тревога
Фото: Факты ICTV

Украинцев призывают уходить в укрытие или бомбоубежище во время объявления сигнала воздушной тревоги.

Зафиксировано, что российские оккупанты запустили ракеты из Каспийского моря и несколько групп ударных дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

— Не игнорируйте воздушную тревогу. Пуск ракет из Каспия и нескольких групп “мопедов” с юга, – предупредил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По состоянию на 22:19, в Украине объявлена воздушная тревога в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и Александровском районе.

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