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Факти / Надзвичайні події

Летять ракети з Каспію та іранські дрони: в Україні повітряна тривога

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Летять ракети з Каспію та іранські дрони: в Україні повітряна тривога
Фото: Факти ICTV

Українців закликають йти в укриття чи бомбосховище під час оголошення сигналу повітряної тривоги.

Зафіксовано, що російські окупанти запустили ракети з Каспійського моря та декількох груп ударних дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

– Не ігноруйте повітряну тривогу. Пуск ракет з Каспію і декількох груп “мопедів” з півдня, – попередив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Станом на 22:19 в Україні оголошено повітряну тривогу у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях та Олександрівському районі.

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