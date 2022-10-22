Летять ракети з Каспію та іранські дрони: в Україні повітряна тривога

Жовтень, 21 в 22:19

Українців закликають йти в укриття чи бомбосховище під час оголошення сигналу повітряної тривоги.

Зафіксовано, що російські окупанти запустили ракети з Каспійського моря та декількох груп ударних дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

– Не ігноруйте повітряну тривогу. Пуск ракет з Каспію і декількох груп “мопедів” з півдня, – попередив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Станом на 22:19 в Україні оголошено повітряну тривогу у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях та Олександрівському районі.