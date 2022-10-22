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Факты / Происшествия

Застрелили и уехали на авто: в Киеве убили военного из-за спора на дороге

Юля Захарченко, редактор ленты
Застрелили и уехали на авто: в Киеве убили военного из-за спора на дороге
Фото: Нацполиция

В Киеве на проспекте Глушкова убили украинского военного из-за спора на дороге. Водитель и пассажиры Lexus избили защитника, а затем лихач внедорожника выстрелил в него и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.

По данным Национальной полиции, за несколько минут до трагедии между водителем Hyundai и Lexus возник конфликт на фоне первоочередности проезда на автодороге.

Фото: Нацполиция

Врачи оказывали раненому медицинскую помощь, но его не удалось спасти. Военный 1988 года рождения погиб на месте происшествия.

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Патрульные задержали автомобиль по полученной ориентировке. Следователи задержали водителя Lexus 1996 года рождения, двух пассажиров 1982 и 1998 годов рождения.

В полиции возбуждены уголовные производства против двух пассажиров по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 ст. УК Украины) и против водителя за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Фигурантам дела готовятся объявить о подозрении. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

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Источник: Нацполиция
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