Застрелили и уехали на авто: в Киеве убили военного из-за спора на дороге

Октябрь, 22 в 15:44

В Киеве на проспекте Глушкова убили украинского военного из-за спора на дороге. Водитель и пассажиры Lexus избили защитника, а затем лихач внедорожника выстрелил в него и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.

По данным Национальной полиции, за несколько минут до трагедии между водителем Hyundai и Lexus возник конфликт на фоне первоочередности проезда на автодороге.

Врачи оказывали раненому медицинскую помощь, но его не удалось спасти. Военный 1988 года рождения погиб на месте происшествия.

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Патрульные задержали автомобиль по полученной ориентировке. Следователи задержали водителя Lexus 1996 года рождения, двух пассажиров 1982 и 1998 годов рождения.

В полиции возбуждены уголовные производства против двух пассажиров по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 ст. УК Украины) и против водителя за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Фигурантам дела готовятся объявить о подозрении. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.