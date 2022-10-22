Застрелили та втекли на авто: у Києві вбили військового через суперечку на дорозі

Жовтень, 22 в 15:44

У Києві на проспекті Глушкова вбили українського військового через суперечку на дорозі. Водій та пасажири Lexus побили захисника, а потім керманич позашляховика вистрелив у нього та разом з товаришами втік на автівці.

За даними Національної поліції, за декілька хвилин до трагедії між водієм Hyundai та Lexus виник конфлікт на тлі першочерговості проїзду на автодорозі.

Лікарі надавали пораненому медичну допомогу, але його не вдалося врятувати. Військовий 1988 року народження загинув на місці події.

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Патрульні затримали автівку за отриманим орієнтуванням. Слідчі затримали водія Lexus 1996 року народження, двох пасажирів 1982 та 1998 років народження.

У поліції розпочали кримінальні провадження проти двох пасажирів за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 ст. КК України) та проти водія за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу). Фігурантам справи готуються оголосити про підозру. Їм загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.