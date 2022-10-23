Смертельное ДТП во Львове: скорый поезд протаранил ВМW
Фото: ГСЧС
Под Львовом 23 октября в 00:22 в результате столкновения скоростного пассажирского поезда с автомобилем ВМW погибли два человека, еще двое госпитализированы с травмами.
Всех пострадавших спасателям пришлось деблокировать из деформированной легковушки с помощью спецоборудования.
В ГСЧС уточнили, что травмированных водителя и пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение 8 городской клинической больницы Львова.
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