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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП во Львове: скорый поезд протаранил ВМW

Валентина Летяк, редактор ленты
ДТП під Львовом
Фото: ГСЧС

Под Львовом 23 октября в 00:22 в результате столкновения скоростного пассажирского поезда с автомобилем ВМW погибли два человека, еще двое госпитализированы с травмами.

Всех пострадавших спасателям пришлось деблокировать из деформированной легковушки с помощью спецоборудования.

В ГСЧС уточнили, что травмированных водителя и пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение 8 городской клинической больницы Львова.

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Источник: ГСЧС
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