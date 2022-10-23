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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП під Львовом: швидкий потяг протаранив ВМW

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ДТП під Львовом
Фото: ДСНС

Під Львовом 23 жовтня о 00:22 внаслідок зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з автомобілем ВМW загинуло двоє людей, ще двох госпіталізовано з травмами.

Усіх потерпілих рятувальникам довелося деблокувати з деформованого легковика за допомогою спецобладнання.

У ДСНС уточнили, що травмованих водія та пасажира у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення 8 міської клінічної лікарні Львова.

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Смертельна ДТП сталася у селі Оброшино Львівського району на перегоні Оброшино-Глинна.

Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

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Джерело: ДСНС
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