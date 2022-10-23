Смертельна ДТП під Львовом: швидкий потяг протаранив ВМW

Жовтень, 23 в 13:16

Під Львовом 23 жовтня о 00:22 внаслідок зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з автомобілем ВМW загинуло двоє людей, ще двох госпіталізовано з травмами.

Усіх потерпілих рятувальникам довелося деблокувати з деформованого легковика за допомогою спецобладнання.

У ДСНС уточнили, що травмованих водія та пасажира у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення 8 міської клінічної лікарні Львова.

Зараз дивляться

Смертельна ДТП сталася у селі Оброшино Львівського району на перегоні Оброшино-Глинна.

Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.