Смертельна ДТП під Львовом: швидкий потяг протаранив ВМW
Фото: ДСНС
Під Львовом 23 жовтня о 00:22 внаслідок зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з автомобілем ВМW загинуло двоє людей, ще двох госпіталізовано з травмами.
Усіх потерпілих рятувальникам довелося деблокувати з деформованого легковика за допомогою спецобладнання.
У ДСНС уточнили, що травмованих водія та пасажира у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення 8 міської клінічної лікарні Львова.
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