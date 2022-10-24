Мешканець Рівного коригував удари РФ по рідному місту – СБУ

Жовтень, 24 в 13:24

Співробітники СБУ затримали мешканця Рівного, який збирав інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури та передавав їх РФ для планування ракетних ударів.

Українець також передавав ворогам дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Рівненської області.

Чоловік створив телеграм-канал, де відкрито підтримував дії РФ в Україні та виправдовував її злочини. Свої проросійські погляди він неодноразово висловлював і серед людей, таким чином шукаючи спільників для підривної діяльності.

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Для збору інформації зрадник стежив за об’єктами, а потім передавав координати через закритий телеграм-канал.

Затримали його під час чергової передачі розвідданих.

Вдома у підозрюваного правоохоронці знайшли мобільний телефон із зашифрованим листуванням, а також незареєстровані боєприпаси до вогнепальної зброї.

Рівнянину оголошено підозру за трьома статтями ККУ: ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших збройних формувань України); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).