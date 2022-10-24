В оккупированной Новой Каховке прозвучала серия взрывов
Требует проверки
Сегодня, 24 октября, в оккупированной Новой Каховке Херсонской области прозвучала серия мощных взрывов.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, которые и сняли на видео моменты прилетов и звуки ударов.
Также можно увидеть попадание в здание, после чего над городом поднимается черное облако дыма.
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По некоторым сообщениям, вражеская противовоздушная оборона не справляется со своей работой.
Пока официальной информации о том, где именно попадание, нет.
Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области уничтожены шесть единиц вооружения и военной техники.
Фото: скриншот с видео