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Факти / Надзвичайні події

В окупованій Новій Каховці пролунала серія вибухів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В окупованій Новій Каховці пролунала серія вибухів

Сьогодні, 24 жовтня, в окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, які і зафільмували моменти прильотів та звуки ударів.

Також можна побачити влучання у будівлю, після чого над містом підіймається чорна хмара диму.

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За деякими повідомленнями, ворожа протиповітряна оборона не справляється зі своєю роботою.

Наразі офіційної інформації про те, де саме влучання, немає.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Новій Каховці Херсонської області знищено шість одиниць озброєння та військової техніки.

Фото: скриншот із відео

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