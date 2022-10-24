Жовтень, 24 в 12:04

Сьогодні, 24 жовтня, в окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, які і зафільмували моменти прильотів та звуки ударів.

Також можна побачити влучання у будівлю, після чого над містом підіймається чорна хмара диму.

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За деякими повідомленнями, ворожа протиповітряна оборона не справляється зі своєю роботою.

Наразі офіційної інформації про те, де саме влучання, немає.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Новій Каховці Херсонської області знищено шість одиниць озброєння та військової техніки.

Фото: скриншот із відео