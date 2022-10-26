Октябрь, 26 в 12:56

В Киеве осудили насильника 13-летней девочки, сбежавшего из-под стражи в управлении полиции после сексуального насилия над ребенком. На следующий день его снова задержали, а вскоре 33-летний мужчина предстал перед судом.

По данным Киевской городской прокуратуры, в 2021 году уроженец Черкасской области находился в столице, где познакомился с 13-летней киевлянкой. В суде доказали, что мужчина втерся в доверие к школьнице, после чего изнасиловал ребенка.

Находясь под стражей по подозрению в изнасиловании девочки, мужчина убежал из помещения управления полиции, однако на следующий день был снова задержан и в дальнейшем предстал перед судом за совершенные преступления.

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Суд в Киеве объявил обвинительный приговор 33-летнему мужчине по факту изнасилования девочки, не достигшей 14-летнего возраста, и побега из-под стражи (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины).

Его приговорили к 11 годам лишения свободы, с одновременным внесением сведений в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетнего лица. В прокуратуре отметили, что сейчас злоумышленник находится под стражей.