Жовтень, 26 в 12:56

У Києві засудили ґвалтівника 13-річної дівчинки, який втік з-під варти в управлінні поліції після сексуального насильства над дитиною. Наступного дня його знову затримали, а згодом 33-річний чоловік постав перед судом.

За даними Київської міської прокуратури, у 2021 році уродженець Черкаської області перебував у столиці, де познайомився з 13-річною киянкою. У суді довели, що чоловік втерся у довіру до школярки, після чого зґвалтував дитину.

Перебуваючи під вартою за підозрою у зґвалтуванні дівчинки, чоловік втік з приміщення управління поліції, однак наступного дня був знову затриманий та надалі постав перед судом за вчинені злочини.

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Суд у Києві оголосив обвинувальний вирок 33-річному чоловіку за фактом зґвалтування дівчинки, яка не досягла 14-річного віку, та втечі з-під варти (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України).

Його засуджено до 11 років позбавлення волі, з одночасним внесенням відомостей до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої особи. У прокуратурі зазначили, що наразі зловмисник перебуває під вартою.