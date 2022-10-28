Требовал $150 тыс.: сотрудника СБУ разоблачили на мошенничестве

Октябрь, 28 в 14:17

Подразделение внутренней безопасности разоблачило недобродельного сотрудника в ГУ СБУ в Киеве и области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

— В результате совместной спецоперации СБ Украины и ГБР его задержали с поличным – когда он получил $30 тыс. как второй транш взятки за “решение вопроса” в одном из уголовных производств, — говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленник требовал от частного предпринимателя $150 тыс.

За это обещал якобы вернуть изъятое имущество, служившее доказательной базой в одном из производств, и “закрыть дело”.

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В то же время отмечается, что злоумышленник не имел никакого отношения к данному производству, не мог повлиять на расследование и на самом деле занимался мошенничеством.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора ему сообщено о подозрении по ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.