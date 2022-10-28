Вимагав $150 тис.: співробітника СБУ викрили на шахрайстві

Жовтень, 28 в 14:17

Підрозділ внутрішньої безпеки викрив недоброчесного співробітника у ГУ СБУ в Києві та області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

— В результаті спільної спецоперації СБ України та ДБР його було затримано на гарячому – коли він отримав $30 тис. як другий транш хабара за “вирішення питання” в одному з кримінальних проваджень, – йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що зловмисник вимагав від приватного підприємця $150 тис.

За це обіцяв нібито повернути вилучене майно, яке слугувало доказовою базою в одному з проваджень, і “закрити справу”.

Зараз дивляться

Водночас зазначається, що зловмисник не мав жодного стосунку до даного провадження, не міг вплинути на розслідування і насправді займався шахрайством.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора йому повідомлено про підозру за ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.