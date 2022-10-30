Задавили насмерть: в Сеуле во время празднования Хэллоуина погибли 146 человек

Октябрь, 29 в 21:59

В столице Южной Кореи Сеули во время празднования Хэллоуин произошла давка, из-за которой погибли по меньшей мере 146 человек, а около 150 — пострадали.

Начальник сеульского пожарного департамента Йонгсан Чхве Сон Бом отметил, что количество погибших может увеличиться, ведь спасатели продолжают доставлять раненых в медицинские учреждения по всему городу после празднования в развлекательном районе Итхевон. Там собралось около 100 тысяч человек.

Отмечается, что люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле гостиницы Гамильтон, главного места проведения вечеринок в Сеуле.

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По информации СМИ, давка началась, когда кто-то якобы увидел какую-то знаменитость в одном из заведений неподалеку.

По данным спасателей, более 100 пострадавших были обнаружены в состоянии остановки сердца. Но пока официальную причину смерти не установлено.

На опубликованных в сети фотографиях видно более дюжины тел, покрытых одеялами.