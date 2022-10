Смертельна тиснява: жертв під час святкування Геловіну в Сеулі вже понад півтори сотні

У столиці Південної Кореї Сеулі зросла кількість жертв під час святкування Геловіна.

Оновлено. За уточненими даними, через тисняву під час свята загинула щонайменше 151 людина. Дістали поранення ще 82 особи.

Кількома годинами раніше відомо про 146 жертв та 150 постраждалих.

Начальник сеульського пожежного департаменту Йонгсан Чхве Сон Бом зазначив, що кількість загиблих може збільшитися, адже рятувальники продовжують доправляти поранених до медичних установ по всьому місту після святкування в розважальному районі Ітхевон. Там зібралось близько 100 тисяч людей.

Зазначається, що люди були задавлені на смерть після того, як великий натовп почав проштовхуватися вперед у вузькому провулку біля готелю Гамільтон, головного місця проведення вечірок у Сеулі.

За інформацією ЗМІ, тиснява почалася, коли хтось нібито побачив якусь знаменитість в одному із закладів неподалік.

За даними рятувальників, більше 100 постраждалих були виявлені в стані зупинки серця. Але поки про офіційну причину не встановлено.

На опублікованих у мережі фотографіях видно понад дюжину тіл, покритих ковдрами.

