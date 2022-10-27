В Германии неизвестные напали на четырех украинок, полиция ищет свидетелей

Октябрь, 27 в 15:47

В Германии неизвестные напали на четырех украинок. В частности, две гражданки Украины в возрасте 15 и 16 лет получили легкие телесные повреждения.

Иностранные издания отмечают, что полиция Саксонии просит свидетелей отозваться. Правоохранители отмечают, что группа немецких подростков начала выражать расистские оскорбления, а затем напала на четырех украинок.

— Спор между двумя группами произошел в прошлую пятницу вечером в саксонском городе Гоерсверда, но о нем сообщили только на этой неделе. Две украинки 15 и 16 лет получили легкие телесные повреждения, — сообщили в полиции.

Неделю назад в северо-восточной Германии сгорел приют для украинских беженцев. По словам представителей местных властей, вероятно, это был поджог.

Сейчас смотрят

Известно, что 14 украинских беженцев и троих работников, которые жили во временном приюте, удалось спасти. Однако бывшая гостиница полностью разрушена в результате пожара.