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Факты / Происшествия

В Германии неизвестные напали на четырех украинок, полиция ищет свидетелей

Юля Захарченко, редактор ленты
В Германии неизвестные напали на четырех украинок, полиция ищет свидетелей
Фото: Dreamstime

В Германии неизвестные напали на четырех украинок. В частности, две гражданки Украины в возрасте 15 и 16 лет получили легкие телесные повреждения.

Иностранные издания отмечают, что полиция Саксонии просит свидетелей отозваться. Правоохранители отмечают, что группа немецких подростков начала выражать расистские оскорбления, а затем напала на четырех украинок.

— Спор между двумя группами произошел в прошлую пятницу вечером в саксонском городе Гоерсверда, но о нем сообщили только на этой неделе. Две украинки 15 и 16 лет получили легкие телесные повреждения, — сообщили в полиции.

Неделю назад в северо-восточной Германии сгорел приют для украинских беженцев. По словам представителей местных властей, вероятно, это был поджог.

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Известно, что 14 украинских беженцев и троих работников, которые жили во временном приюте, удалось спасти. Однако бывшая гостиница полностью разрушена в результате пожара.

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Источник: The Guardian
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