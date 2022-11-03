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Зґвалтували вагітну жінку під Києвом: оголошено підозру двом військовим РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зґвалтували вагітну жінку під Києвом: оголошено підозру двом військовим РФ

Поліція оголосила підозру двом російським військовим, причетним до зґвалтування вагітної жінки, а також катувань і грабунку мирних мешканців під час окупації Київської області.

Йдеться про військовослужбовців 6 танкового полку військової частини 93992 (місто Чебаркуль Челябінської області РФ) 90 танкової дивізії Центрального військового округу ЗС РФ.

Слідчі встановили, що двоє росіян серед білого дня на вулиці накинулися на жінку, побили її, вибили зуби і, погрожуючи зброєю, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Те, що вона була вагітна, окупантів не зупинило. Жінка втратила дитину.

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Особу другого окупанта ще не встановлено. Третій фігурант справи під час злочину був на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх.

Підозру оголошено одному ґвалтівнику і тому, що “стояв на варті”, за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Покарання за цією статею – ув’язнення терміном до 12 років.

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Фото: ГУР

Джерело: Нацполіція
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