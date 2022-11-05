Готовят к “добровольческим батальонам”: в Мелитополе оккупанты учат детей пользоваться оружием

Ноябрь, 05 в 17:10

В Мелитополе российские захватчики учат детей пользоваться оружием, чтобы подготовить к так называемым “добровольческим батальонам”.

Об этом заявил мэр временно оккупированного города Иван Федоров в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– В школах день начинается с обыска. Старшеклассников с 9 класса они начинают приучать использовать автоматы. Это делают для того, чтобы готовить их к каким-то “добровольческим батальонам”, — рассказал мэр Мелитополя.

По его словам, в техникумах и университетах российские оккупанты начинают создавать псевдоформирования, которые называют “юная армия”.

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— Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов “юной армии”. Ни одного лица не показали, – обратил внимание мэр временно оккупированного города.

Мелитополь Запорожской области временно находится под контролем России уже более шести месяцев. Мэр Федоров также отметил, что оккупанты спровоцировали эвакуацию местных врачей. Половина медработников вынужденно выехали из оккупации.