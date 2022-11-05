Готують до “добровольчих батальйонів”: у Мелітополі окупанти вчать дітей користуватися зброєю

Листопад, 05 в 17:10

У Мелітополі російські загарбники навчають дітей користуватися зброєю, щоб підготувати до так званих “добровольчих батальйонів”.

Про це заявив мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– У школах день починається з обшуку. Старшокласників з 9 класу вони починають привчати використовувати автомати. Це роблять для того, щоб готувати їх до якихось “добровольчих батальйонів”, – розповів мер Мелітополя.

За його словами, у технікумах і університетах російські окупанти починають створювати псевдоформування, які називають “юна армія”.

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– Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців “юної армії”. Жодного обличчя не показали, – звернув увагу мер тимчасово окупованого міста.

Мелітополь Запорізької області тимчасово перебуває під контролем Росії вже понад шість місяців. Мер Федоров також зазначив, що окупанти спровокували евакуацію місцевих лікарів. Половина медпрацівників вимушено виїхали з окупації.