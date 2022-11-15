Оказались под землей из-за ракетных ударов: в Кривом Роге спасли 566 шахтеров

Ноябрь, 15 в 20:42

В Кривом Роге из шахт вывели всех 566 шахтеров, оставшихся под землей в результате ракетного удара РФ по Украине. Спасательная операция длилась около четырех часов.

Об этом заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, удалось спасти всех людей, оказавшихся под землей в результате массовой атаки российской армии. Для этого применили контргрузы и ручные лебедки.

– Спасательная операция по шахтерам Кривбасса закончилась. Из шахт выведены все 566 шахтеров, оставшиеся под землей в результате ракетного удара. Спасибо горноспасателям и коллективам шахт, которые были на поверхности. Операция длилась почти четыре часа, – отметил он.

Российская Федерация обстреляла Кривой Рог и другие города Украины. В частности, в Днепропетровской области две ракеты сбили силы ПВО, еще три ракеты ударили по объекту энергетической инфраструктуры, который фактически разрушен.

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Несколько районов Кривого Рога остаются без электричества, продолжаются переключения на другие линии там, где это возможно. В части Терновского района остановлены котельные из-за отсутствия света, а последствия ударов еще выясняются.