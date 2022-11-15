Опинилися під землею через ракетні удари: у Кривому Розі врятували 566 шахтарів

Листопад, 15 в 20:42

У Кривому Розі з шахт вивели всіх 566 шахтарів, які залишилися під землею внаслідок ракетного удару РФ по Україні. Рятувальна операція тривала майже чотири години.

Про це заявив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, вдалося врятувати всіх людей, які опинилися під землею внаслідок масової атаки російської армії. Для цього застосували контргрузи та ручні лебідки.

– Рятувальна операція по шахтарях Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, які залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, які були на поверхні. Операція тривала майже чотири години, – зазначив він.

Російська Федерація обстріляла Кривий Ріг та інші міста України. Зокрема, на Дніпропетровщині дві ракети збили сили ППО, ще три ракети вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, який фактично зруйнований.

Зараз дивляться

Декілька районів Кривого Рогу залишаються без електрики, наразі тривають переключення на інші лінії там, де це можливо. У частині Тернівського району зупинені котельні через відсутність світла, а наслідки ударів ще з’ясовуються.