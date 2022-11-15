Ноябрь, 15 в 15:18

Звуки взрывов, которые слышат жители Черниговской области, – это работа сил противовоздушной обороны, заявили в ОВА.

– На Черниговщине работают силы ПВО. Ни в коем случае не отправляйте фото и видео прилетов, работу сил ПВО, размещения и перемещения войск! – призвал председатель ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, ракетная атака РФ продолжается, поэтому важно оставаться в укрытиях.

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Сейчас воздушная тревога по всей Украине, кроме оккупированного Крыма.

Есть информация о работе ПВО в Киевской и Сумской областях, но она еще проверяется.

В нескольких областях фиксируют пролеты российских ракет.

А в Киеве подтвердили два взрыва. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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