Взрывы на Черниговщине – работа ПВО
Звуки взрывов, которые слышат жители Черниговской области, – это работа сил противовоздушной обороны, заявили в ОВА.
– На Черниговщине работают силы ПВО. Ни в коем случае не отправляйте фото и видео прилетов, работу сил ПВО, размещения и перемещения войск! – призвал председатель ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, ракетная атака РФ продолжается, поэтому важно оставаться в укрытиях.
Сейчас воздушная тревога по всей Украине, кроме оккупированного Крыма.
Есть информация о работе ПВО в Киевской и Сумской областях, но она еще проверяется.
В нескольких областях фиксируют пролеты российских ракет.
А в Киеве подтвердили два взрыва. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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