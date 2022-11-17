На подлете к Киеву сбили пять иранских дронов Shahed-136
Сегодня, 17 ноября, вблизи Киева наша противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты противника.
Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.
Обновлено в 12:30
Сейчас смотрят
Во время воздушной тревоги на подлете к столице и в небе над Киевом Вооруженные силы Украины также сбили пять иранских ударных дронов Shahed-136.
Сообщалось, что два беспилотника Shahed-136 уничтожили над Киевским водохранилищем.
Полномасштабная война в Украине длится уже 267-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Андрей Небитов