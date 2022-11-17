Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

На подлете к Киеву сбили пять иранских дронов Shahed-136

Марта Бондаренко, редактор ленты
Обстріл Київської області дронами-камікадзе 27 жовтня 2022

Сегодня, 17 ноября, вблизи Киева наша противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты противника.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

Обновлено в 12:30

Сейчас смотрят

Во время воздушной тревоги на подлете к столице и в небе над Киевом Вооруженные силы Украины также сбили пять иранских ударных дронов Shahed-136.

Сообщалось, что два беспилотника Shahed-136 уничтожили над Киевским водохранилищем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 267-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Андрей Небитов

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка