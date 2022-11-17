Ноябрь, 17 в 12:10

Сегодня, 17 ноября, вблизи Киева наша противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты противника.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

Обновлено в 12:30

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Во время воздушной тревоги на подлете к столице и в небе над Киевом Вооруженные силы Украины также сбили пять иранских ударных дронов Shahed-136.

Сообщалось, что два беспилотника Shahed-136 уничтожили над Киевским водохранилищем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 267-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Андрей Небитов