Сьогодні, 17 листопада, поблизу Києва наша протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети ворога.

Про це повідомляють у Київський міський військові адміністрації.

Оновлено о 12:30

За час повітряної тривоги на підльоті до столиці та в небі над Києвом Збройні сили України також збили п’ять іранських ударних дронів Shahed-136.

Повідомлялося, що два безпілотники Shahed-136 знищили над Київським водосховищем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.

Фото: Андрій Нєбитов

