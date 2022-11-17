Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На підльоті до Києва збили п’ять іранських дронів Shahed-136
Сьогодні, 17 листопада, поблизу Києва наша протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети ворога.
Про це повідомляють у Київський міський військові адміністрації.
Оновлено о 12:30
За час повітряної тривоги на підльоті до столиці та в небі над Києвом Збройні сили України також збили п’ять іранських ударних дронів Shahed-136.
Повідомлялося, що два безпілотники Shahed-136 знищили над Київським водосховищем.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Андрій Нєбитов
