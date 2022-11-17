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Факты / Происшествия

Ракетная атака 17 ноября: Воздушные силы ВСУ сбили 6 ракет и 5 дронов Shahed-136

Марта Бондаренко, редактор ленты
літак ЗСУ

Сегодня утром российская авиация снова обстреляла территорию Украины. В этот раз враг нацелился на предприятия Днепропетровщины и объекты газодобывающей отрасли.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что оккупанты готовили по Украине не только реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам, но и применили стратегическую авиацию и бомбардировщики.

Так, в небо возле Волгодонска Ростовской области подняли стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Всего из девяти самолетов было выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

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Четыре крылатых ракеты уничтожили в зоне ответственности воздушного командования Центр.

Также в центральном регионе уничтожили все пять Shahed-136, атаковавших Украину с территории Беларуси.

На южном направлении противовоздушной обороной Воздушного командования Юг уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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