Ноябрь, 17 в 15:05

Сегодня утром российская авиация снова обстреляла территорию Украины. В этот раз враг нацелился на предприятия Днепропетровщины и объекты газодобывающей отрасли.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что оккупанты готовили по Украине не только реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам, но и применили стратегическую авиацию и бомбардировщики.

Так, в небо возле Волгодонска Ростовской области подняли стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Всего из девяти самолетов было выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

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