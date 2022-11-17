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Факти / Надзвичайні події

Ракетна атака 17 листопада: Повітряні сили ЗСУ збили 6 ракет та 5 дронів Shahed-136

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
літак ЗСУ

Сьогодні зранку російська авіація знову обстріляла територію України. Цього разу ворог націлився на підприємства Дніпропетровщини та об’єкти газодобувної галузі.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що окупанти гатили по Україні не лише реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах, а й застосували стратегічну авіацію та бомбардувальники.

Так, у небо біля Волгодонська Ростовської області підняли стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС. Усього із дев’яти літаків випустили до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

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Чотири крилаті ракети знищили у зоні відповідальності повітряного командування Центр.

Також у центральному регіоні знищили усі п’ять Shahed-136, які атакували Україну з території Білорусі.

На південному напрямку протиповітряною обороною Повітряного командування Південь знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

 

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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