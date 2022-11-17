Листопад, 17 в 15:05

Сьогодні зранку російська авіація знову обстріляла територію України. Цього разу ворог націлився на підприємства Дніпропетровщини та об’єкти газодобувної галузі.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що окупанти гатили по Україні не лише реактивною артилерією та зенітними ракетами С-300 по прифронтових містах, а й застосували стратегічну авіацію та бомбардувальники.

Так, у небо біля Волгодонська Ростовської області підняли стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС. Усього із дев’яти літаків випустили до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

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Чотири крилаті ракети знищили у зоні відповідальності повітряного командування Центр.

Також у центральному регіоні знищили усі п’ять Shahed-136, які атакували Україну з території Білорусі.

На південному напрямку протиповітряною обороною Повітряного командування Південь знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Фото: Повітряні сили ЗСУ