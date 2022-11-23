Ноябрь, 23 в 9:32

Около 7:40 российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате удара повреждены девятиэтажный жилой дом, поликлиника и школа.

Погибли двое прохожих – женщина 55 лет и 68-летний мужчина, одного мужчину госпитализировали с ранениями, другому оказали помощь на месте, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в течение последних суток оккупанты также обстреливали прифронтовые районы области.

Сейчас смотрят

В частности, в том же Купянске в результате обстрела поврежден частный дом, однако обошлось без пострадавших.

А в Волчанске враг разрушил несколько домов, хозяйственные постройки. Здесь тоже без жертв или раненых.

– Наши ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. Россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы. ДРГ обезвредили, – рассказал Синегубов.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также показал последствия сегодняшних обстрелов Купянска.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олег Синєгубов