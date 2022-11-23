Листопад, 23 в 9:32

Близько 7:40 російській війська обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, поліклініку та школу.

Загинули двоє перехожих – жінка 55 років та 68-річний чоловік, одного чоловіка госпіталізували з пораненнями, іншому надали допомогу на місці, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом останньої доби окупанти також обстрілювали прифронтові райони області.

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Зокрема, у тому ж Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, проте обійшлося без постраждалих.

А у Вовчанську ворог зруйнував кілька будинків, господарчі споруди. Тут теж без жертв чи поранених.

– Наші ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії. Росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці. ДРГ знешкодили, – розповів Синєгубов.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко також показав наслідки сьогоднішнього обстрілу Куп’янська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олег Синєгубов