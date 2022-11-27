Ноябрь, 27 в 10:58

В польском городе Гура Нижнесилезского воеводства семью из Украины ограбил местный житель — украл деньги, а документы семьи сжег.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Инцидент произошел еще 20 ноября около 4:00 утра, когда 38-летняя украинка и двое ее сыновей 10 и 11-летнего возраста как раз собирались вернуться в Украину.

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В местном отделении полиции женщина рассказала, что на утро вызвала такси к железнодорожному вокзалу и переносила вещи в автомобиль. В какой-то момент к одному из детей подбежал молодой парень и пытался вырвать из рук мальчика рюкзак. Когда это сделать не удалось, парень схватил сумку рядом и скрылся.

В похищенной сумке были билеты на поезд, еда, деньги (2200 долларов и 200 евро) и документы, в частности, справки одного из мальчиков, который проходить онколечение.

Полицейским удалось найти вора. Им оказался 18-летний местный, уже имевший проблемы с законом.

Во время обыска в его доме обнаружили украденные деньги. Однако вор успел сжечь все документы семьи.

В суд подали ходатайство об аресте парня, однако тот решил обязать его являться в управление полиции трижды в неделю для отметки о надзоре. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Полицейские помогли украинской семье частично восстановить документы.

Фото: dolnoslaska.policja.gov.pl